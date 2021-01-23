Милонов прокомментировал сообщения о его сгоревшем кабинете в храме

Фото: Официальная страница Виталия Милонова в Facebook

Депутат Государственной думы Виталий Милонов опроверг информацию о том, что при пожаре на территории храма Святителя Петра Митрополита Московского сгорел его кабинет. Он также заметил что ряд СМИ неправильно интерпретировали его слова.

— Я дал информацию. Объективную. Сказал, что это не так. Но им было наплевать, к сожалению, — сказал Милонов в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее РЕН ТВ сообщил, что утром 22 января случился пожар в одноэтажном деревянном строении на территории храма Святителя Петра Митрополита Московского. В нем находятся кабинет духовенства, комната для крещения и забора воды, а также кабинет Милонова. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал, но якобы здание выгорело полностью.

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