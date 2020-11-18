В Госдуме рассказали, как надолго российские миротворцы задержатся в Карабахе

Screenshot_2.jpg / Фото: Cкриншот видео YouTube-канала «А поговорить?»

В Государственной думе поддержали постановление Совета Федерации, согласно которому президент России получил право на отправку миротворцев в Нагорный Карабах. Депутат Виталий Милонов считает, что только российские военные могут гарантировать мир в регионе, и их нахождение там затянется на годы.

Милонов заметил, что нахождение миротворцев важно для гарантии безопасности проживающих в Нагорном Карабахе армян.

— Мне кажется, нашим ребятам придется там быть очень долго, потому что нет никакой гарантии, что армянское население будет в безопасности через полгода и в ближайшее время. Учитывая то, как ведут себя азербайджанские войска при помощи турок и арабских террористов, единственный способ выживания и сохранения древних церквей — гарантия со стороны российских миротворцев, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Согласие Совета Федерации — «необходимая формальная процедура», поскольку территория Нагорного Карабаха не входит зону ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заметил Милонов. Решение верхней палаты российского парламента верное, уверен он.

— Правильно, что было дано разрешение. И надеюсь, мы убедимся, что в ближайшее время Российская армия — единственный гарант стабильности и безопасности. Односторонний пересмотр соглашений, в частности попытка Азербайджана втянуть Турцию в патрулирование Нагорного Карабаха, опасен. Хочется спросить, а причем здесь Турция? Она к Нагорному Карабаху не относится. Их хотелки — это их хотелки. В этом процессе есть только три стороны: Армения, Азербайджан, Россия. На территории конфликта договорились находиться три страны. Что касается мониторинга, то (в нем могут участвовать — прим. «ВМ») турки, сельджуки, пуштуны — да кто угодно, — добавил депутат ГД.

Россия начала перебрасывать миротворцев в Нагорный Карабах 10 ноября в рамках договоренности между РФ, Арменией и Азербайджаном о прекращении огня в зоне конфликта. Миротворческий батальон состоит из 1960 военнослужащих, 90 БТР и 380 автомашин.

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