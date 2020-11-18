Совфед дал согласие на использование российских миротворцев в Карабахе
В среду, 18 ноября, Совет Федерации дал согласие на использование миротворцев в Карабахе. С таким предложением к сенаторам обратился президент России Владимир Путин.
Согласие СФ, как объяснял председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, нужно, поскольку речь идет не об оперативном военном вмешательстве, а о продолжительной миротворческой миссии, которая может затянуться на пять лет или даже больше.
Совфед рассмотрел просьбу главы государства и ответил согласием, передает РИА Новости.
Напомним, российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения Карабаха и вдоль Лачинского коридора в рамках трехстороннего договора Москвы, Баку и Еревана, который был согласован для прекращения войны за спорный регион.
Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Армения поблагодарила РФ за выполнение своих обязательств во время обострения ситуации в Карабахе