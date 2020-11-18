Совфед дал согласие на использование российских миротворцев в Карабахе

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

В среду, 18 ноября, Совет Федерации дал согласие на использование миротворцев в Карабахе. С таким предложением к сенаторам обратился президент России Владимир Путин.

Согласие СФ, как объяснял председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, нужно, поскольку речь идет не об оперативном военном вмешательстве, а о продолжительной миротворческой миссии, которая может затянуться на пять лет или даже больше.

Видео: Telegram-канал «Пул №3»

Совфед рассмотрел просьбу главы государства и ответил согласием, передает РИА Новости.

Напомним, российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения Карабаха и вдоль Лачинского коридора в рамках трехстороннего договора Москвы, Баку и Еревана, который был согласован для прекращения войны за спорный регион.

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