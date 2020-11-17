Армения поблагодарила РФ за выполнение своих обязательств во время обострения ситуации в Карабахе

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Руководство Армении неоднократно выражало Российской Федерации слова благодарности за выполнение обязательств в период обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во вторник, 17 ноября в интервью телеканалу «Россия 24».

Он пояснил, что РФ полностью выполняла свои обязательства в рамках многосторонних и двусторонних обязательств, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. По словам главы государства, именно за это власти Армении, в том числе в лице премьер-министра страны Никола Пашиняна, «неоднократно выражало слова благодарности».

Ранее Путин объяснил, почему конфликт в Карабахе не удалось остановить в октябре.

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