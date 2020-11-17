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В Минобороны РФ заявили о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

В Минобороны РФ заявили о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Евгения Звощик

Внешняя политика

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга во вторник, 17 ноября.

По его словам, 16 ноября в Карабах из Армении вернулись 482 беженца. Всего с 14 ноября в Степанакерт уже вернулись 1207 жителей, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий.

Он также уточнил, что российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта в Карабахе. По данному участку было открыто движение транспорта с 10:00 вторника, 17 ноября.

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Минобороны РФввод миротворцевНагорный Карабах
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