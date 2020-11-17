Путин объяснил, почему конфликт в Карабахе не удалось остановить в октябре

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин рассказал, что в октябре смог убедить президента Азербайджана Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с одним условием, но Армения высказалась против такого соглашения. Об этом российский глава государства рассказал в интервью во вторник, 17 ноября.

— В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шуша, — объяснил Путин.

По его признанию, неожиданно для него премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда заявил, что видит в этом угрозу для интересов Еревана и Карабаха.

Видео: Россия 24

Он уточнил, что вопрос о возвращении Азербайджану ряда районов на данной территории обсуждался длительное время. По его словам, он взял на себя роль посредника в урегулировании в Карабахе, выслушивая лидеров как Армении, так и Азербайджана.

Кроме того, Путин отметил, что окончательный статус Карабаха не урегулирован.

— Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво на сегодняшний день, существующее положение, — пояснил глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил мнение, что если будут созданы условия для нормальной жизни и для восстановления отношений между Ереваном и Баку, а также между людьми на бытовом уровне, то это «создаст условия и для определения статуса Карабаха».

При этом российский лидер подчеркнул, что самое главное состоит в том, что сторонам удалось прекратить кровопролитие в Карабахе. Путин добавил, что миссия по возвращению беженцев в данный регион возложена на российских миротворцев, а сам вопрос возвращения «чувствительный и важный».

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