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Совет Федерации получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Совет Федерации получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Совет Федерации получил обращение президента России Владимира Путина об использовании миротворцев в Нагорном Карабахе. Согласие Совфеда нужно, поскольку речь не идет об оперативной боевой операции, заявил председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Речь идет о контингенте, уже определенном президентом России, — пояснил сенатор в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что согласие СФ на использование вооруженных формирований требуется, поскольку сложившаяся ситуация не предполагает оперативного военного вмешательства, но подразумевает плановое мероприятие на несколько лет.

Собеседник агентства добавил, что миротворческий мандат российских солдат в Карабахе рассчитан на пять лет и может быть продлен.

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