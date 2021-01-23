Скончался телеведущий Ларри Кинг
Умер американский телеведущий Ларри Кинг. Уточняется, что ему было 87 лет. Об этом в субботу, 23 января, сообщает официальный аккаунт журналиста в Twitter.
Стало известно, что Кинг скончался в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.
January 23, 2021
Телеведущий был известен благодаря своему шоу «Larry King Live», которое он вел с 2012 года. Кроме того, он провел свыше пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и другими знаменитостями. Кинг является лауреатом премии Эмми, двукратным лауреатом премии Пибоди и десятикратным призером премии «Cable ACE».
Настоящее имя журналиста — Лоуренс Харви Зейгер.