Скончался телеведущий Ларри Кинг

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Умер американский телеведущий Ларри Кинг. Уточняется, что ему было 87 лет. Об этом в субботу, 23 января, сообщает официальный аккаунт журналиста в Twitter.

Стало известно, что Кинг скончался в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Телеведущий был известен благодаря своему шоу «Larry King Live», которое он вел с 2012 года. Кроме того, он провел свыше пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и другими знаменитостями. Кинг является лауреатом премии Эмми, двукратным лауреатом премии Пибоди и десятикратным призером премии «Cable ACE».

Настоящее имя журналиста — Лоуренс Харви Зейгер.