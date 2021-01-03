Американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с коронавирусом

Фото: youtube.com

Известного американского телеведущего Ларри Кинга доставили в больницу после того, как его тест на COVID-19 дал положительный результат. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник.

87-летний журналист проходит лечение в медцентре в Лос-Анджелесе.

— За последние несколько лет Ларри боролся с таким количеством проблем со здоровьем, и с этой он тоже ведет упорную борьбу, — отметил собеседник ABC.

Телеканал напомнил, что в 2017 году Кинг сообщил о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019-го он прошел ангиопластику, а в 2020-м перенес инсульт, передает РИА Новости.

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