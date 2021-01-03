Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с коронавирусом
Фото: youtube.com

Американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с коронавирусом

Юлия Курганова

Здоровье

Известного американского телеведущего Ларри Кинга доставили в больницу после того, как его тест на COVID-19 дал положительный результат. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник.

87-летний журналист проходит лечение в медцентре в Лос-Анджелесе.

— За последние несколько лет Ларри боролся с таким количеством проблем со здоровьем, и с этой он тоже ведет упорную борьбу, — отметил собеседник ABC.

Телеканал напомнил, что в 2017 году Кинг сообщил о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019-го он прошел ангиопластику, а в 2020-м перенес инсульт, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Запах елки недоступен»: Жигунов признался, что заболел коронавирусом

больницакоронавирусЛарри Кинг
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Все мнения
О проекте