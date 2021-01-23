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«Вернусь — будем разводиться»: жена Костюшкина рассказала о трудностях в отношениях
Фото: Youtube.com/Super

«Вернусь — будем разводиться»: жена Костюшкина рассказала о трудностях в отношениях

Никита Абрамов

Звезды

Несколько лет назад певец Стас Костюшкин и его жена, спортсменка Юля Костюшкина задумались о разводе из-за разлада в отношениях. Тогда они успели даже обсудить подробности расставания. Супруга певца решила рассказать о том нелегком времени.

— Три года назад обсуждали условия развода. Он тогда улетел в Таиланд, сказав: «Я вернусь — будем разводиться». Но потом в отпуске он начал писать мне, что не может, что хочет быть и отдыхать только со мной. Думаю, я простила бы ему измену. Когда я сильно влюбляюсь, то могу простить все, — призналась Юля в эфире телеканала НТВ.

Как оказалось, певец не отрицает, что иногда становится довольно вспыльчивым. По его словам, он иногда срывается на супругу, если у него крайне плохое настроение.

Стас и Юля Костюшкины сыграли свадьбу в 2006 году. За прошедшее время у них появилось двое сыновей, но пара призналась, что не против завести еще одного ребенка.

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Стас Костюшкиндетиразвод
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