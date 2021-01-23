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Народный календарь. Что может загнать в долги 24 января
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Народный календарь. Что может загнать в долги 24 января

Василий Плиткин

Общество

В воскресенье, 24 января, православные христиане вспоминают преподобного Феодосия Великого. В народном календаре день назывался Федосей-весняк, в этот день категорически запрещалось стричь ногти и волосы, чтобы не жить в долгах три месяца.

Славяне старались в этот день не поворачиваться к солнцу спиной, не плевать в его сторону, чтобы не обидеть солнце. Верили, что в таком случае оно дольше не покажется на небосводе.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что может загнать в долги 24 января

Приметы погоды гласили, что если в этот день наступила оттепель, то весна будет ранней. Если утром пошел снег, то остаток зимы будет морозным.

23 января отмечается Международный день образования и Международный день эскимо.

90 лет назад был основан цыганский театр «Ромэн». Цыганская театральная труппа впервые появилась на сцене в оперетте «Цыганские песни в лицах».

В этот день родились композитор Эрнст Теодор Вильгельм Амадей Гофман, художник Василий Суриков актрисы Людмила Савельева и Екатерина Климова, дирижер Юрий Башмет.

Именины отмечают Терентий, Иосиф, Виталий, Владимир, Николай, Федор, Михаил, Степан.

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