Народный календарь. Что может загнать в долги 24 января
В воскресенье, 24 января, православные христиане вспоминают преподобного Феодосия Великого. В народном календаре день назывался Федосей-весняк, в этот день категорически запрещалось стричь ногти и волосы, чтобы не жить в долгах три месяца.
Славяне старались в этот день не поворачиваться к солнцу спиной, не плевать в его сторону, чтобы не обидеть солнце. Верили, что в таком случае оно дольше не покажется на небосводе.
Подробности в видеосюжете «ВМ»:
Приметы погоды гласили, что если в этот день наступила оттепель, то весна будет ранней. Если утром пошел снег, то остаток зимы будет морозным.
23 января отмечается Международный день образования и Международный день эскимо.
90 лет назад был основан цыганский театр «Ромэн». Цыганская театральная труппа впервые появилась на сцене в оперетте «Цыганские песни в лицах».
В этот день родились композитор Эрнст Теодор Вильгельм Амадей Гофман, художник Василий Суриков актрисы Людмила Савельева и Екатерина Климова, дирижер Юрий Башмет.
Именины отмечают Терентий, Иосиф, Виталий, Владимир, Николай, Федор, Михаил, Степан.
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