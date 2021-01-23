Временно изменены несколько маршрутов столичных автобусов
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий
В Москве временно изменили несколько маршрутов общественного транспорта. Об этом в субботу, 23 января, сообщил департамент транспорта столицы.
Изменения коснулись маршрутов, которые проходят по Тверской улице.
— Автобусы № м1 ходят на двух участках: от Больницы РЖД до Тверской Заставы и от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник», — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.
Уточняется, что маршруты автобусов № 101 и № 904 временно ходят вместо метро «Китай-город» до Тверской заставы.
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