Временно изменены несколько маршрутов столичных автобусов

Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

В Москве временно изменили несколько маршрутов общественного транспорта. Об этом в субботу, 23 января, сообщил департамент транспорта столицы.

Изменения коснулись маршрутов, которые проходят по Тверской улице.

— Автобусы № м1 ходят на двух участках: от Больницы РЖД до Тверской Заставы и от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник», — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Уточняется, что маршруты автобусов № 101 и № 904 временно ходят вместо метро «Китай-город» до Тверской заставы.

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