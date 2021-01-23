«Ласточка» совершит тестовую поездку по маршруту Саранск — Пенза — Самара

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Российские железные дороги (РЖД) запустили поезд «Ласточка» в тестовую поездку по маршруту Саранск — Пенза — Самара. Об этом сообщило правительство Пензенской области.

— В тестовой поездке электропоезда принял участие первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев. Электропоезд мчится на скорости более 130 километров в час. Время следования по маршруту Саранск — Пенза — Самара протяженностью 555 километров — 8 часов 40 минут, — говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

Отмечается, что этим поездом планируется заменить вагоны на локомотивной тяге поезда № 109/110 Самара — Пенза.

Напомним, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в феврале 2019 года просил главу РЖД Олега Белозерова запустить пригородный поезд «Ласточка» по маршрутам Пенза — Саратов, Пенза — Нижний Новгород и Пенза — Саранск. Также губернатор хотел перепланировать поезд Пенза — Самара в полноценный дневной экспресс, который будет ходить по принципу зеркального маршрута.

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