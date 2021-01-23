СК завел дело после гибели саратовского школьника из-за падения льда с крыши

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Уголовное дело возбуждено после смерти 12-летнего мальчика, на которого обрушился лед с крыши жилого дома в Саратове. Об этом в субботу, 23 января, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Ранее стало известно, что с крыши дома №33А, который располагается на улице Азина в Саратове, обрушился лед. В результате подросток был смертельно травмирован. По предварительным данным, лед сошел с козырька одного из балконов.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)

На данный момент следователи допрашивают жильцов дома и очевидцев происшествия, а также сотрудников управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом. Специалисты дадут юридическую оценку действиям лиц, которые были обязаны осуществлять очистку поверхностей здания от снега и льда.

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