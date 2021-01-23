Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СК завел дело после гибели саратовского школьника из-за падения льда с крыши
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

СК завел дело после гибели саратовского школьника из-за падения льда с крыши

Юлия Ямпольская

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после смерти 12-летнего мальчика, на которого обрушился лед с крыши жилого дома в Саратове. Об этом в субботу, 23 января, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Ранее стало известно, что с крыши дома №33А, который располагается на улице Азина в Саратове, обрушился лед. В результате подросток был смертельно травмирован. По предварительным данным, лед сошел с козырька одного из балконов.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)

На данный момент следователи допрашивают жильцов дома и очевидцев происшествия, а также сотрудников управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом. Специалисты дадут юридическую оценку действиям лиц, которые были обязаны осуществлять очистку поверхностей здания от снега и льда.

Читайте также: СК завел дело после падения ребенка со второго этажа в смоленском ТЦ

смертьмальчикСаратов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте