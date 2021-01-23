Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ
/ Фото: Пресс-служба Союза биатлонистов России

Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ

Юлия Ямпольская

Спорт

Биатлонисты сборной РФ завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Италии. Уточняется, что за Россию выступалиАнтон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Кроме того, стало известно, что первое место заняла сборная Франции, в составе которой отличились Антонен Гигонна, Кентен Фийон-Мейе, Симон Дестье и Эмильен Жаклен с результатом 1 час 14 минут 25,8 секунды.

Вторыми стали норвежцы, которые использовали девять дополнительных патронов и один штрафной круг. Сборная России, замкнувшая призовую тройку, отстала от победителей на 50,8 секунды.

Читайте также: Александр Логинов победил на этапе Кубка мира по биатлону в Италии

биатлонбронзаРоссия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте