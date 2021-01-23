Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ

/ Фото: Пресс-служба Союза биатлонистов России

Биатлонисты сборной РФ завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Италии. Уточняется, что за Россию выступалиАнтон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Кроме того, стало известно, что первое место заняла сборная Франции, в составе которой отличились Антонен Гигонна, Кентен Фийон-Мейе, Симон Дестье и Эмильен Жаклен с результатом 1 час 14 минут 25,8 секунды.

Вторыми стали норвежцы, которые использовали девять дополнительных патронов и один штрафной круг. Сборная России, замкнувшая призовую тройку, отстала от победителей на 50,8 секунды.

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