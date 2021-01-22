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Александр Логинов победил на этапе Кубка мира по биатлону в Италии
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Александр Логинов победил на этапе Кубка мира по биатлону в Италии

Кирилл Николаев

Спорт

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве (Италия). Он преодолел дистанцию 20 километров за 48 минут 41,8 секунды. На четырех огневых рубежах Логинов не допустил ни одного промаха.

Вторую позицию занял норвежец Стурла Холм Легрейд. Француз Кентен Фийон Майе замкнул призовую тройку. Для Логинова эта победа стала первой в этом сезоне на этапах Кубка мира.

Ранее сборная России по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

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