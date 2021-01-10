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Сборная России по биатлону одержала победу в смешанной эстафете Кубка мира
Фото: twitter.com/russianbiathlon

Сборная России по биатлону одержала победу в смешанной эстафете Кубка мира

Виктория Родимкина

Спорт

Сборная России по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на этапах Кубка мира в немецком Оберхофе. Эстафета прошла в воскресенье, 10 января.

Российские биатлонисты Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов использовали семь дополнительных патронов и преодолели дистанцию за 1 час 8 минут 21,7 секунды.

На втором месте оказались норвежцы, третье место заняла Франция.

Ранее российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали первыми в «Рождественской гонке».

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