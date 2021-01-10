Сборная России по биатлону одержала победу в смешанной эстафете Кубка мира
Сборная России по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на этапах Кубка мира в немецком Оберхофе. Эстафета прошла в воскресенье, 10 января.
Российские биатлонисты Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов использовали семь дополнительных патронов и преодолели дистанцию за 1 час 8 минут 21,7 секунды.
ПОБЕДААААААААААААААААААААААААА! pic.twitter.com/rTq6NaIonL— Биатлон России (@russianbiathlon) January 10, 2021
На втором месте оказались норвежцы, третье место заняла Франция.
ЭТО ПОБЕЕЕЕЕДААА!🥇🥇🥇— Olympic Russia (@Olympic_Russia) January 10, 2021
Вырываем золото в смешанной эстафете Кубка мира по биатлону @russianbiathlon!
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ФИНИШ!#КомандаРоссии pic.twitter.com/0waVLyk9Cl
Ранее российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали первыми в «Рождественской гонке».
Читайте также: Подмосковные «Химки» уступили «Жальгирису» в матче Евролиги