Российские биатлонисты в пятый раз выиграли Рождественскую гонку

Фото: instagram.com/m_eliseev93

Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали первыми в масс-старте и гонке преследования в рамках Рождественской гонки в Рупольдинге (Германия).

В масс-старте спортсмены финишировали первыми, несмотря на три штрафных круга. Их ближайшие соперники, представители Германии Франциска Пройсс и Симон Шемпп, отстали на 18 секунд.

В гонке преследования россияне допустили два промаха и в итоге преодолели дистанцию за 33 минуты 6,4 секунды. Второе место заняли Пройсс и Шемпп (+7,1 секунды), третьими финишировали еще два немецких биатлониста Дениз Херрман и Бенедикт Долль (+25,1 секунды).

Российские биатлонисты в пятый раз становятся лучшими в Рождественской гонке, таким же достижением могут похвастаться только норвежские спортсмены.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Не пора ли разрешить допинг

Колонка обозревателя «ВМ» Анатолия Горняка:

Российского биатлониста Евгения Устюгова признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Международный спортивный арбитраж отобрал у спортсмена золотую медаль в масс-старте на Олимпиаде в Ванкувере и командное золото в эстафетах на Играх в Ванкувере и Сочи (далее…).

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