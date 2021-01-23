Уголовные дела о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов возбуждены в Москве

Фото: ГСУ СК РФ по городу Москве

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбудили уголовные дела о применении насилия в отношении представителей власти, умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также хулиганстве.

По версии следствия, 23 января 2021 года агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии вблизи Сретенского бульвара, в ответ на законные требования правоохранителей, осуществлявших охрану общественного порядка, нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать. Неустановленными лицами в отношении двух сотрудников правопорядка при пресечении незаконных действий был распылен в лицо слезоточивый газ.

Кроме того, в ходе несанкционированной акции на Пушкинской площади в городе Москве один из участников нанес сотруднику ОМОНа множественные удары по различным частям тела.

Также участники акции блокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару и, совершив хулиганские действия, повредили его, а также распылили в лицо водителя слезоточивый газ.

Уголовные дела возбуждены по статьям 318, 167 и 213 Уголовного кодекса РФ. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание причастных к их совершению.

Следствие также продолжает проведение ряда доследственных проверок по фактам участия в несанкционированном мероприятии в Москве, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

Читайте также: Несанкционированную акцию в Москве посетили почти 20 человек с коронавирусом