СМИ: Пять спутников «Глонасс» запустят в космос в 2021 году

Фото: roscosmos.ru

В текущем году Россия запустит в космос пять навигационных спутников «Глонасс», в том числе четыре — нового поколения. Об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Предполагается, что в течение года будет выведен на орбиту спутник «Глонасс-М». Во втором и третьем кварталах запланированы запуски двух спутников «Глонасс-К», в третьем и четвертом кварталах — двух спутников «Глонасс-К2».

При этом источник уточнил, что график запусков может быть изменен с учетом готовности самих спутников, а также оперативной необходимости, сообщает РИА Новости.

В настоящее время российская орбитальная группировка «Глонасс» насчитывает 28 космических аппаратов, в том числе 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, два — на техническом обслуживании, еще один — в резерве.

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