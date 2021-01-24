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Полярники с российской станции не пострадали при землетрясении у берегов Антарктиды
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Полярники с российской станции не пострадали при землетрясении у берегов Антарктиды

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники российской полярной станции «Беллинсгаузен» не пострадали во время мощного землетрясения у побережья Антарктиды. Об этом рассказали в посольстве России в Чили.

Как уточнили в дипмиссии, с российскими полярниками все в порядке, сведения об эвакуации сотрудников станции не поступали.

Землетрясение магнитудой семь баллов произошло в районе Южных Шетландских островов, после этого власти Чили предупредили об угрозе возникновения цунами. Позднее Управление по чрезвычайным ситуациям Чили сняло угрозу и отменило эвакуацию в прибрежных районах антарктической части страны.

Сведения о пострадавших и разрушениях пока не поступали, сообщает ТАСС.

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землетрясениеАрктика и АнтарктидаЧили
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