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Число жертв землетрясений в Индонезии увеличилось до 34
Фото: depositphotos.com

Число жертв землетрясений в Индонезии увеличилось до 34

Виктория Родимкина

Происшествия

Количество жертв землетрясений, которые произошли 14 января на индонезийском острове Сулавеси, увеличилось до 34. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB) в пятницу, 15 января.

Ранее агентство сообщало, что в городе Мамуджу после землетрясения обрушилось здание больницы. Под завалами могли находиться свыше 10 человек.

По словам главы местного управления по противодействию стихийным бедствиям, только в городе Мамуджу погибли 26 человек.

— Это число может возрасти, но мы надеемся, что этого не произойдет. Многие погибшие находятся под завалами, — сообщил он.

Агентство сообщает также о восьми погибших к югу от Мамуджу.

Ранее стало известно, что в результате случившегося погибли семь человек и пострадали свыше 600.

По данным портала Detik, из-за землетрясений около двух тысяч человек в Западном Сулавеси были вынуждены оставить свои дома. Свыше 60 зданий оказались разрушенными, среди них офис местного губернатора и здание отеля. Также были зафиксированы несколько оползней. На месте работают спасатели.

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