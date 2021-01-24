Покраснение ладоней назвали признаком смертельно опасной болезни

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Покрасневшие ладони могут быть одним из признаков неалкогольного стеатогепатита. Об этом сообщается на сайте американской клиники Майо.

По словам специалистов, эта болезнь представляет собой агрессивную форму неалкогольной жировой болезни печени. Она может прогрессировать до цирроза печени.

Помимо покраснения ладоней, названы другие симптомы неалкогольного стеатогепатита, среди них вздутие живота, расширение кровеносных сосудов под кожей, увеличение селезенки, пожелтение кожи и глаз.

Врачи считают, что причинами развития заболевания могут быть лишний вес или ожирение, высокий уровень сахара в крови. Чтобы снизить риск, пациентам советуют соблюдать диету, следить за весом и делать упражнения.

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