Дерматолог развеял миф о связи кожной болезни с ношением маски

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Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников рассказал, почему многие пациенты после коронавирусной инфекции жалуются на ухудшение состояния кожи, а также прокомментировал сообщения о связи проблем с кожей и ношения медицинских масок.

Эксперт пояснил, что коронавирусная инфекция негативно влияет на состояние иммунитета. Эти последствия, в свою очередь, «зеркалятся» на коже.

— Кожа – это вообще зеркало всего организма. По коже можно определить, болеет ли человек или здоров, есть ли у него хронические заболевания либо нет. Поэтому, естественно, при COVID кожа будет страдать очень сильно, — рассказал медик.

Арканников подчеркнул, что такие проблемы с кожей не сопряжены с использованием средств индивидуальной защиты — медицинских масок. Так, они не являются причиной развития демодекоза (кожного заболевания, вызываемого микроклещами Demodex, которые обитают на коже и в волосяном покрове большинства людей).

Провоцирующими факторами при развитии демодекоза выступают нарушения иммунитета, перенесенные заболевания, проблемы с кожей общего характера, сопряженные с какой-либо болезнью, чаще всего хронической, указал специалист.

Связь между развитием демодекоза и ношением маски — не более чем миф и спекуляции недобросовестных косметологов, предлагающих якобы «новые процедуры» для решения надуманной проблемы «маск-акне», подчеркнул Арканников.

Как заявил врач в интервью радио Sputnik, врачам еще предстоит вырабатывать алгоритмы для решения проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса, это касается и состояния кожи.

Ранее врач рассказала о тренировках для тех, кто переболел коронавирусом.

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