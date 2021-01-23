Спортивный врач рассказала о тренировках для тех, кто переболел коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Переболевшим коронавирусной инфекцией людям ни при каких условиях нельзя заниматься спортом на открытом воздухе в холодное время года. Об этом рассказала вице-президент Национального фитнес-сообщества по научно-методическому развитию отрасли, кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Рябинкова.

— Холодный воздух, смена температуры и влажности воздуха от сухого и теплого воздуха дома к влажному и холодному на улице блокируют, парализуют движения ворсинок эпителия, «ресничек», в носоглотке и трахее, что способствует застаиванию слизи в верхних дыхательных путях и развитию осложнений от вирусной инфекции к бактериальной, — объяснила Рябинкова.

Врач уточнила, что возможных осложнений у пациентов после болезни достаточно и без нагрузок на холодном воздухе. В частности, наиболее частыми осложнениями являются миокардиты и стресс-кардиомиопатии.

Также более чем у половины перенесших коронавирус зачастую распространены сильная слабость, головокружения, боль в суставах, кашель, сухость в горле, отсутствие аппетита и настроения.

Рябинкова добавила, что комплекс тренировок будет в каждом случае зависеть от степени тяжести перенесенной болезни, из-за чего рекомендовать всем одинаковые упражнения небезопасно и безответственно, передает РИА Новости.

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