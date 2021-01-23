Более 500 волонтеров оказывают помощь москвичам в прививочных пунктах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столице начали работать выездные бригады, которые проводят вакцинацию жителей от COVID-19 в популярных общественных местах. Осуществлять вакцинацию помогают более 500 волонтеров Москвы, которые отвечают на вопросы горожан.

В частности, москвичи могут сделать прививку от коронавируса в ряде крупных торговых центров, в фуд-молле «Депо» и в театре «Геликон-опера».

— Масштабная вакцинация — это путь скорейшего возвращения к нормальной жизни, когда можно, не опасаясь, заразиться коронавирусом, встречаться с друзьями, ходить на концерты и в театры, проводить крупные мероприятия и участвовать в них, — рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

Отмечается, что вакцинация займет около 40 минут. Это время включает медосмотр, саму прививку и контроль за самочувствием пациента на протяжении некоторого время после вакцинации.

Жители столицы могут сделать прививку в одном из 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках по предварительной записи или без записи у выездной бригады. Для этого нужно иметь паспорт и полис ОМС (при наличии), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также уточняется, что пополнить ряды добровольцев могут все желающие от 16 до 64 лет, для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Мосволонтера».

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