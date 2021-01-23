Доктор Комаровский предложил способ оценить риск заражения COVID-19

Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как оценить риск заражения коронавирусной инфекцией в замкнутых пространствах.

Как отметил специалист, угроза инфицирования возрастает в помещениях с недостаточной вентиляцией, где возникает высокая концентрация углекислого газа.

Комаровский предлагает устанавливать в помещениях специальные приборы, контролирующие концентрацию данного соединения. Безопасными можно считать места, где показатель не достигает тысячи частей на миллион (ppm). Если концентрация углекислоты варьируется в диапазоне от тысячи до полутора тысяч единиц, необходима вентиляция. В случаях, если показатель превышает полторы тысячи единиц, «вообще нечего там делать», подчеркнул медик.

— Если в помещении высокая концентрация СО2, значит, это место потенциально опасное. Не надо туда ходить — там можно заразиться, — отметил Комаровский.

По мнению эксперта, устанавливать приборы контроля концентрации углекислого газа целесообразно в школьных кабинетах и офисных помещениях. Комаровский предположил на своем YouTube-канале, что соблюдение такой меры предосторожности не будет сопряжено с какими-либо сложностями.

Ранее доктор Комаровский развеял миф о том, что «спорт укрепляет организм».

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