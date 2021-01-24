Почти 60 онлайн-экскурсий провели в Москве в рамках проекта «День без турникетов»

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В Москве в рамках проекта «День без турникета» в 2020 году провели восемь акций, которые объединили около 500 событий. Из-за пандемии коронавируса большую часть мероприятий пришлось перевести в онлайн-формат, сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

— Так, на сайте проекта появилось 58 онлайн-экскурсий, которые посмотрели 55 тысяч раз, — уточнил глава департамента.

Пользователи могли побывать в Московском зоопарке и познакомиться с профессией кипера, узнать, чем занимаются настоящие кузнецы в мастерской, посмотреть, как в руках кондитеров рождаются шедевры из шоколада и увидеть полный цикл изготовления мясных изделий.

Помимо этого, в рамках проекта вышел документальный фильм об изменениях рынка труда в период пандемии «Профессии 2.0: трансформация». Его можно найти на YouTube-канале «Предпринимай ТВ». В фильме своими историями поделились фитнес-тренер, ИТ-специалист, стилист, кассир, официант и представители других профессий.

В течение года у проекта «День без турникета» появлялись новые партнеры. К проекту присоединились парк развлечений «Остров Мечты», музей «Москва-Сити», музей «Яндекса» и другие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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