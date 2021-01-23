Парки Москвы организуют конкурс фотографий пар ко Дню всех влюбленных

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Столичные парки организуют конкурс фотографий пар ко Дню всех влюбленных, 14 февраля. Для участия необходимо опубликовать на своих страницах в соцсетях фотографии с рассказами о встрече со своей половинкой, свадьбе или просто о счастливой совместной жизни.

Кроме того, истории нужно пометить хештегом #любовьспервогопарка. В публикацию также надо добавить ссылки на официальные страницы Мосгорпарка и партнеров конкурса.

— Главное требование: описание должно быть так или иначе связано с одним из парков столицы. Это необязательно должны быть истории о парах, которые тут познакомились или встречались. Например, можно рассказать о веселой прогулке всей семьей или поделиться курьезным случаем, который произошел с влюбленными, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что первые 200 участников конкурса получат подарки. Также авторам 10 самых интересных историй организаторы подарят фотосессию на территории одной из московских зон отдыха.

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