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Парки Москвы организуют конкурс фотографий пар ко Дню всех влюбленных
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Парки Москвы организуют конкурс фотографий пар ко Дню всех влюбленных

Никита Абрамов

Город

Столичные парки организуют конкурс фотографий пар ко Дню всех влюбленных, 14 февраля. Для участия необходимо опубликовать на своих страницах в соцсетях фотографии с рассказами о встрече со своей половинкой, свадьбе или просто о счастливой совместной жизни.

Кроме того, истории нужно пометить хештегом #любовьспервогопарка. В публикацию также надо добавить ссылки на официальные страницы Мосгорпарка и партнеров конкурса.

— Главное требование: описание должно быть так или иначе связано с одним из парков столицы. Это необязательно должны быть истории о парах, которые тут познакомились или встречались. Например, можно рассказать о веселой прогулке всей семьей или поделиться курьезным случаем, который произошел с влюбленными, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что первые 200 участников конкурса получат подарки. Также авторам 10 самых интересных историй организаторы подарят фотосессию на территории одной из московских зон отдыха.

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