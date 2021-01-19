Более 50 пар поженятся в День всех влюбленных в столице

Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Более 50 пар планируют пожениться в День всех влюбленных в Москве. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Отмечается, что праздничный день, 14 февраля, выпал на воскресенье. Для отделов ЗАГС это выходной, поэтому регистрации пройдут во дворцах бракосочетания № 1 и № 3, которые работают ежедневно.

— Во Дворце бракосочетания № 1, более известном как Грибоедовский ЗАГС, поженится максимальное количество пар — более 30, а во Дворце бракосочетания № 3 запланировано проведение около 20 церемоний, — пояснили в пресс-службе.

При этом в преддверии Дня всех влюбленных в столице зарегистрируют брак более 800 пар. Среди них около 60 церемоний состоятся на необычных площадках.

Уточняется, что в 2020 году 14 февраля узаконили отношения около 500 пар в столице, передает агентство городских новостей «Москва».

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