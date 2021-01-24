Названа дата вынесения приговора Кириллу Фирсову, задержанному в США

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Суд в Соединенных Штатах Америки вынесет приговор россиянину Кириллу Фирсову, который был обвинен в киберпреступлениях, 12 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Приговор будет озвучен Синтией Башант в Сан-Франциско.

Ранее стало известно, что Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях на территории США. Он в рамках сделки со следствием согласился на тюремное заключение сроком до 10 лет и штраф до 250 тысяч долларов. По данным ФБР, россиянин занимался продажей личной информации граждан. Доход от незаконной деятельности составил 17 миллионов долларов.

Россиянин Кирилл Фирсов был задержан в Нью-Йорке 7 марта прошлого года. Его подозревали в продаже персональных данных через онлайн-платформу.

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