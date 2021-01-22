Пассажирка рейса Мурманск — Москва покурила на борту на 200 тысяч рублей

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Жительница Мурманска, покурившая в самолете во время рейса, заплатит за это более 200 тысяч рублей штрафа. Об этом в пятницу, 22 января, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Как установил Первомайский суд Мурманска, пассажирка рейса авиакомпании «Победа» прошла все предполетные формальности и спокойно села в самолет Мурманск — Москва. Однако на борту лайнера она несколько раз нарушила общепринятые правила, связанные в том числе с запретом на курение, что побудило экипаж прервать полет.

— Воздушное судно совершило вынужденную посадку на ближайший запасной аэродром города Петрозаводска, где ответчик была снята с борта сотрудниками полиции, — указано в сообщении пресс-службы.

Перевозчик подсчитал, что вынужденная посадка принесла убытки в почти 313 тысяч рулей. На суде представитель ответчика пытался убедить, что действия пассажирки не были чрезвычайными обстоятельствами, при которых полет продолжать невозможно. В этой связи речь идет, по мнению защиты нарушительницы, о превышении полномочий капитаном самолета.

Тем не менее, суд признал виновной женщину.

— В результате вынужденной посадки воздушного судна истцом были понесены убытки в размере 212 966 рублей… Указанная сумма решением суда взыскана с ответчика в пользу ООО «Авиакомпания «Победа», — добавили в пресс-службе.

Данное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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