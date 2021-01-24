Более 20 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В столичных аэропортах задержали и отменили свыше 20 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания» в воскресенье, 14 января.

Так, девятнадцать рейсов были задержаны и четыре отменены в трех аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево.

На 10:12 по московскому времени во Внукове задержаны девять рейсов, один отменен. В Домодедове — задержано семь, отменены два рейса, а в аэропорту Шереметьево один рейс отменили и задержали три.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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