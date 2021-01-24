Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 20 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 20 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. ПушкинаКарта всех событий

В столичных аэропортах задержали и отменили свыше 20 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания» в воскресенье, 14 января.

Так, девятнадцать рейсов были задержаны и четыре отменены в трех аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево.

На 10:12 по московскому времени во Внукове задержаны девять рейсов, один отменен. В Домодедове — задержано семь, отменены два рейса, а в аэропорту Шереметьево один рейс отменили и задержали три.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Читайте также: Самолет в Москву из Петербурга вернулся в Пулково из-за неисправности

аэропортысамолетзадержка рейсов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Все мнения
О проекте