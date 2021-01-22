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Самолет в Москву из Петербурга вернулся в Пулково из-за неисправности
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Самолет в Москву из Петербурга вернулся в Пулково из-за неисправности

Кирилл Николаев

Транспорт

Вылетевший в Москву из Санкт-Петербурга самолет вернулся в аэропорт Пулково из-за технической неисправности. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Посадка прошла успешно. На борту самолета находились 124 пассажира и четыре члена экипажа. В настоящее время решается вопрос об отправке людей с этого рейса в Москву.

Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, сообщает РИА Новости.

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