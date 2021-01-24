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Стоматологи перечислили главные причины выпадения зубов
Фото: pexels.com

Стоматологи перечислили главные причины выпадения зубов

Никита Абрамов

Здоровье

Многие люди не могут избежать выпадения зубов, несмотря на уход за ротовой полостью. Стоматологи назвали основные причины, из-за которых у людей могут возникнуть проблемы с выпадением зубов.

Врач Наталья Юрченко отметила, что в первую очередь нужно ходить на профилактические осмотры. Однако многие люди не хотят или боятся это делать. Но некоторые болезни полости рта развиваются бессимптомно. В связи с этим рекомендуется посещать кабинет стоматолога два раза в год.

Кроме того, по словам специалиста, еще одной причиной проблем являются ранее потерянные зубы. После удаления зуба нагрузка в челюсти меняется, образуя дисбаланс, что отражается на состоянии здоровых зубов, находящихся рядом.

Также следует обращать внимание на первые признаки начинающихся проблем с полостью рта. Даже неприятное дыхание может свидетельствовать о зарождающейся болезни, пишет издание «Ридус».

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