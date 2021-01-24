Медики назвали два главных признака, свидетельствующих о шизофрении

Фото: pixabay.com

Риску развития шизофрении больше всего подвержены люди в возрасте 20–30 лет. Опасность заболевания заключается в том, что распознать его на ранних стадиях развития очень сложно.

Медики назвали первым признаком развития шизофрении появившееся у потенциального больного равнодушие ко всему окружающему. Человек перестает воспринимать мнение окружающих. Однако вместе с этим может присутствовать неадекватное проявление эмоций, как смех ни с того ни с сего или резкая агрессия без повода.

Второй признак — изменение гигиенических привычек. Если раньше потенциальный больной принимал душ каждый день, то теперь он может начать делать это только два раза в неделю. Также человек может перестать следить за полостью рта, не обращать внимания на свою внешность, пишет «Доктор Рамблер».

Читайте также: Психиатр рассказала, как вести себя при встрече с эксгибиционистом