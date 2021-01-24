Аккаунт Рогозина в Facebook заблокировали на сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Facebook заблокировал аккаунт генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина на 24 часа. Это случилось после того, как Рогозин прокомментировал публикацию бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола, сообщает РИА Новости в воскресенье, 24 января.

— Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер, — заявил гендиректор Роскосмоса.

Ранее Майкл Макфол разместил в Twitter-аккаунте заявление на тему демократии и либерализма в России. Дмитрий Рогозин раскритиковал публикацию экс-посла, заявив, что «в делах нашей страны мы сами разберемся».

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