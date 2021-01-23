Сын Трампа объяснил свой переход в Telegram

Фото: instagram.com/donaldjtrumpjr

43-летний Дональд Трамп — младший, сын бывшего президента США, объяснил свое решение стать пользователем мессенджера Telegram, созданного выходцем из России Павлом Дуровым.

— Мне не нужна платформа, где у меня будет преимущество. Мне не нужен замкнутый мирок консерваторов. Мне нужно место, где мои идеи и их плохие идеи соревнуются друг с другом. Я думаю, теперь такое место у нас есть, — рассказал Трамп-младший в видеообращении, опубликованном в субботу, 23 января, в своем Telegram-канале.

Трамп-младший также озвучил свою убежденность в том, что мессенджер предоставляет равные возможности и для консерваторов, и для либералов, и не будет заниматься «чисткой консерваторов» в Сети.

Сын экс-президента негативно высказался о блокировке аккаунта отца в Twitter. Он добавил, что в стране мертва свобода слова.

Напомним, после январских протестов в Америке многие соцсети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты бывшего американского лидера, поскольку убеждены в том, что его посты могли спровоцировать дальнейшее насилие в стране. По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, использование соцсетей для «подстрекательства мятежа против демократически избранного правительства» считается недопустимым.

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