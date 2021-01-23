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Названа дата начала процесса по импичменту Трампу
Дональд Трамп покинул пост президента США / Фото: facebook.com/WhiteHouse

Названа дата начала процесса по импичменту Трампу

Юлия Курганова

Политика

Процесс импичмента экс-президенту Дональду Трампу начнется 8 февраля. Об этом сообщил лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер.

— Обвинители палаты представителей представят в сенате статьи импичмента в понедельник 25 января в 7 часов вечера. Выступления сторон процесса начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля, — сказал он.

Политик отметил, что за две недели стороны обвинения и защиты получат возможность подготовиться к процессу и сформулировать свои позиции в специальных документах, передает РИА Новости.

13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу. В настоящее время для досрочного отстранения Трампа его должны осудить по итогам процесса в Сенате.

Читайте также: Конгресс США готов к процессу импичмента Трампа

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