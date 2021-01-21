Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Конгресс США готов к процессу импичмента Трампа
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Конгресс США готов к процессу импичмента Трампа

Виктория Родимкина

В мире

Конгресс США готов к началу импичмента в рамках процесса над бывшим президентом Америки Дональдом Трампом. Об этом заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Она не назвала точных сроков передачи дела в сенат и начала процесса.

— Мы должны дождаться, чтобы сенат возобновил работу. Он уже проинформировал нас, что готов к получению (объявленного палатой представителей импичмента — прим. «ВМ»), остаются вопросы о том, как будет происходить сам процесс. Но мы готовы, — сказала Нэнси Пелоси.

Спикер пояснила, что в следующие дни будут вестись переговоры на счет того, готов ли сенат начать судебный процесс над Трампом, передает РИА Новости.

13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу. В настоящее время для досрочного отстранения Трампа его должны осудить по итогам процесса в Сенате.

Читайте также: Байден рассказал о «великодушном письме» Трампа

импичментДональд ТрампСША
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Старый порядок при новых заборах: куда движется Америка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Все мнения
О проекте