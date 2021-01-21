Конгресс США готов к процессу импичмента Трампа

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Конгресс США готов к началу импичмента в рамках процесса над бывшим президентом Америки Дональдом Трампом. Об этом заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Она не назвала точных сроков передачи дела в сенат и начала процесса.

— Мы должны дождаться, чтобы сенат возобновил работу. Он уже проинформировал нас, что готов к получению (объявленного палатой представителей импичмента — прим. «ВМ»), остаются вопросы о том, как будет происходить сам процесс. Но мы готовы, — сказала Нэнси Пелоси.

Спикер пояснила, что в следующие дни будут вестись переговоры на счет того, готов ли сенат начать судебный процесс над Трампом, передает РИА Новости.

13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу. В настоящее время для досрочного отстранения Трампа его должны осудить по итогам процесса в Сенате.

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