«Вся семья в руках»: Джиган опубликовал фото с женой и детьми из отпуска на Мальдивах

Фото: instagram.com/iamgeegun

Рэпер Джиган поделился с подписчиками семейной фотографией с отдыха. На данный момент он вместе со своей женой Оксаной Самойловой и четырьмя детьми отдыхает на Мальдивах.

На снимке, опубликованном в Instagram, Джиган держит всех детей и супругу на руках и плечах.

— G Pyramid! — подписал снимок рэпер.

Подписчики бурно отреагировали на фотографию.

«Папа все может! Вся семья в руках!»; «Здоровяк какой. Всю семью держит»; «Вот это папа», — выразили восхищение фолловеры.

Читайте также: «Маленький десерт»: Оксана Самойлова опубликовала кадры с отдыха