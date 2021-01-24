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«Вся семья в руках»: Джиган опубликовал фото с женой и детьми из отпуска на Мальдивах
Фото: instagram.com/iamgeegun

«Вся семья в руках»: Джиган опубликовал фото с женой и детьми из отпуска на Мальдивах

Никита Абрамов

Звезды

Рэпер Джиган поделился с подписчиками семейной фотографией с отдыха. На данный момент он вместе со своей женой Оксаной Самойловой и четырьмя детьми отдыхает на Мальдивах.

На снимке, опубликованном в Instagram, Джиган держит всех детей и супругу на руках и плечах.

— G Pyramid! — подписал снимок рэпер.

Подписчики бурно отреагировали на фотографию.

«Папа все может! Вся семья в руках!»; «Здоровяк какой. Всю семью держит»; «Вот это папа», — выразили восхищение фолловеры.

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ДжиганМальдивыОксана Самойлова
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