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Два человека тяжело пострадали при ДТП на 65-м километре Калужского шоссе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Два человека тяжело пострадали при ДТП на 65-м километре Калужского шоссе

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, поселение Вороновское, Калужское шоссе, 65-й километрКарта всех событий

Два человека получили серьезные травмы в результате аварии с участием автомобиля каршеринга на 65-м километре Калужского шоссе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в Twitter-аккаунте в воскресенье, 24 января.

ДТП произошло около 13:00. Автомобиль каршеринга выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки «Опель». В результате происшествия пострадали водитель и пассажир арендованного автомобиля. Медики на месте аварии проводят реанимационные действия, говорится в сообщении.

Информации о погибших и других раненых не поступало, добавили в ведомстве.

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