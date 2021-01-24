Два человека тяжело пострадали при ДТП на 65-м километре Калужского шоссе
Два человека получили серьезные травмы в результате аварии с участием автомобиля каршеринга на 65-м километре Калужского шоссе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в Twitter-аккаунте в воскресенье, 24 января.
ДТП произошло около 13:00. Автомобиль каршеринга выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки «Опель». В результате происшествия пострадали водитель и пассажир арендованного автомобиля. Медики на месте аварии проводят реанимационные действия, говорится в сообщении.
Информации о погибших и других раненых не поступало, добавили в ведомстве.
Сообщаем, что по уточненным данным в результате ДТП на 65 километре Калужского шоссе, тяжело пострадали два человека. Медиками на месте аварии производятся реанимационные действия. Информации о погибших и иных раненых не поступало— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) January 24, 2021
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