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Первую команду сборной России по лыжным гонкам лишили бронзы на Кубке мира
Фото: twitter.com/fiscrosscountry

Первую команду сборной России по лыжным гонкам лишили бронзы на Кубке мира

Виктория Родимкина

Спорт

Первую команду сборной России по лыжным гонкам лишили бронзы в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Уточняется, что это произошло из-за неспортивного поведения россиянина Александра Большунова, который после пересечения финишной черты специально врезался в финского лыжника.

Первой в гонке стала сборная Норвегии, второе место заняла команда Финляндии. Первая команда сборной России в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Александра Большунова заняла третье место.

На финишной прямой россиянин замахнулся на финского лыжника Йони Маки палкой из-за того, что тот перекрыл ему траекторию движения. После пересечения финишной черты Большунов намеренно врезался в Маки. Судьи решили дисквалифицировать россиянина и лишить его команду бронзы.

Так, на третьем месте оказалась вторая российская сборная, в составе которой находятся Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. Они финишировали четвертыми, но поднялись на третью строчку после дисквалификации соотечественников.

Читайте также: Российские лыжники второй раз подряд заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски»

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