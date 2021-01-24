Первую команду сборной России по лыжным гонкам лишили бронзы на Кубке мира

Фото: twitter.com/fiscrosscountry

Первую команду сборной России по лыжным гонкам лишили бронзы в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Уточняется, что это произошло из-за неспортивного поведения россиянина Александра Большунова, который после пересечения финишной черты специально врезался в финского лыжника.

Первой в гонке стала сборная Норвегии, второе место заняла команда Финляндии. Первая команда сборной России в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Александра Большунова заняла третье место.

На финишной прямой россиянин замахнулся на финского лыжника Йони Маки палкой из-за того, что тот перекрыл ему траекторию движения. После пересечения финишной черты Большунов намеренно врезался в Маки. Судьи решили дисквалифицировать россиянина и лишить его команду бронзы.

Так, на третьем месте оказалась вторая российская сборная, в составе которой находятся Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. Они финишировали четвертыми, но поднялись на третью строчку после дисквалификации соотечественников.

Recap 🎬of hightlights on the course of todays mens Relay at Lahti Ski Games!#fiscrosscountry pic.twitter.com/HIqlsx6fMa — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 24, 2021

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