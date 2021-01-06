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Российские лыжники второй раз подряд заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски»
Фото: Youtube.com/ Live Sports

Российские лыжники второй раз подряд заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски»

Кирилл Николаев

Спорт

Российские лыжники второй раз подряд заняли весь пьедестал на пятом этапе лыжной многодневки «Тур де Ски». Гонка преследования классическим стилем прошла в итальянском Тоблахе в среду, 6 января.

Первым дистанцию 15 километров преодолел Александр Большунов. Он одержал четвертую победу подряд на «Тур де Ски». Второе место занял Иван Якимушкин. Евгений Белов замкнул призовую тройку.

Ранее российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке свободным стилем на 15 километров. Следующий этап «Тур де Ски» пройдет в итальянском Валь-ди-Фьемме 8 января.

Читайте также: Российская лыжница Юлия Ступак победила на этапе «Тур де Ски»

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