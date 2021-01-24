«Сбылись ли эти мечты?»: Савичева рассказала, кем мечтала стать в детстве

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева поделилась с подписчиками своей детской мечтой. Как оказалось, все желания девушки были связаны со сценой.

— Обо мне вы наверняка знаете, я мечтала стать балериной, но меня не взяли, — рассказала певица.

Также Савичева поинтересовалась у своих поклонников, кем они хотели стать в детстве.

— Кем вы мечтали стать в детстве? Сбылись ли эти мечты? — написала певица в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики с готовностью начали отвечать на вопрос в комментариях.

«Врачом. Окончила медицинский институт»; «Я мечтал работать всегда в нефтяной компании, добывать нефть, и моя мечта сбылась»; «Все, что загадывал, сбылось и продолжает сбываться, только не надо торопить события».

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