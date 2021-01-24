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Народный календарь. Что делать студентам в Татьянин день, 25 января, чтобы весь год везло в учебе
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Народный календарь. Что делать студентам в Татьянин день, 25 января, чтобы весь год везло в учебе

Василий Плиткин

Общество

В понедельник, 25 января, отмечается день мученицы римской Татьяны (Татианы), православные также вспоминают архиепископа Сербского Савву.

В этот день 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». С тех пор святая Татиана считается покровительницей студентов.

На последней странице зачетки в этот день студенты рисуют домик с трубой, из которой выходит дым. Чем выше он поднимается, тем легче будет учиться. Чтобы студентам весь год везло в учебе, им необходимо посетить церковь и отстоять молебен в честь святой Татьяны, и после этого можно веселиться.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что делать студентам в Татьянин день, 25 января, чтобы весь год везло в учебе

Приметы погоды гласили, чтоесли на улице большие сугробы, то год будет урожайным, если снег пошел, то лето будет дождливым. Если на небе видны звезды, весна ранней будет.

163 года назад «Свадебный марш» Мендельсона получил путевку в жизнь, поскольку прозвучал на свадьбе английской принцессы Виктории Адельгейд и кронпринца Пруссии Фридриха Вильгельма IV.

72 года назад впервые состоялось вручение американской телевизионной премии «Эмми»

В этот день родились поэты Владимир Высоцкий и Роберт Бернс, политик Эдуард Шеварднадзе, президент Украины Владимир Зеленский, телеведущий Дмитрий Шепелев.

Именины отмечают Татьяна, Илья, Макар, Петр, Галактион.

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