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Пожар произошел на территории завода в Свердловской области
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Пожар произошел на территории завода в Свердловской области

Кирилл Николаев

Происшествия

Пожар произошел на территории целлюлозно-бумажного завода в Туринске. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Отмечается, что загорелось здание депо. В тушении были задействованы 14 человек личного состава и пять единиц техники.

Открытое горение удалось ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало, сообщает РИА Новости.

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МЧССвердловская областьпожар
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