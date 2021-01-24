Пожар произошел на территории завода в Свердловской области
Пожар произошел на территории целлюлозно-бумажного завода в Туринске. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.
Отмечается, что загорелось здание депо. В тушении были задействованы 14 человек личного состава и пять единиц техники.
Открытое горение удалось ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало, сообщает РИА Новости.
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