Скончался сценарист Уолтер Бернстайн

Фото: pixabay.com

Американский сценарист, номинант на премии «Оскар» и Emmy Уолтер Бернстайн скончался в субботу, 23 января, в возрасте 101 года. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщила CNN.

Отмечается, что причиной смерти сценариста стала пневмония.

Как сообщает телеканал, Бернстайн известен тем, что в 1950 году попал в черный список Голливуда из-за того, что поддерживал коммунизм. После этого события ему приходилось подписывать некоторые свои работы под псевдонимами.

Фильм «Подставное лицо», который вышел в 1976 году, оказался одной из лучших его работ. Для этой картины Бернстайн написал сценарий, который основывался на его личном опыте. Фильм номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий».

Также сценарий Бернстайна к картине «Дети мисс Эверс» номинировали на премию Emmy.