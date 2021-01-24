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Россиянин Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку в многоборье
Фото: Виктор Хабаров специально для «Вечерней Москвы»

Россиянин Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку в многоборье

Никита Абрамов

Спорт

Российский спортсмен Семен Елистратов взял золото в чемпионате Европы по шорт-треку в индивидуальном многоборье. Соревнование проходило в польском Гданьске в воскресенье, 24 января.

Елистратов финишировал на пятом месте в суперфинале на 3000 метров. Однако этого результата оказалось достаточно для итоговой победы. Победителем забега стал итальянец Пьетро Зигель.

Российский спортсмен выиграл общий зачет, набрав 71 очко. Елистратов выиграл уже третью золотую медаль чемпионата Европы в многоборье за свою карьеру.

Отмечается, что он в восьмой раз подряд оказался в первой тройке соревнования по итогам многоборья.

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шорт-трекзолотая медальЧемпионат Европы
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