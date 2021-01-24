Фото: twitter.com/russianbiathlon

Российские биатлонистки заняли первое место в эстафете на этапе Кубка мира в Италии. Гонка прошла в воскресенье, 24 января, в Антхольц-Антерсельве.

В составе российской команды победителями стали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Второе место заняла сборная Германии. Французская команда замкнула тройку лидеров.

Ранее мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира. За Россию выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

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